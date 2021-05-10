Bayburt'ta kumar oynayan şahıslara baskın

Bayburt'ta tam kapanma kararı uygulamaya konulduktan sonra bir iş yerinde yapılan denetimde, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye para cezası kesildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Polis ekipleri çalışmalar kapsamında, kent merkezinde bir oyun salonunda kumar oynatıldığı bilgisini alması üzerine baskın düzenledi. Kahvehaneye yapılan baskında 4 kişi kumar oynarken yakalandı. Kahvehanede ele geçirilen oyun kağıtlarına ve paralara el konuldu. Kahvehane sahibi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar oynarken yakalanan 4 şahsa idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar oynayan şahıslar dahil kahvehanede bulunan 6 şahsa tam kapanma tedbirlerini ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı.