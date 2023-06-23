Bayburt'ta Kurban Bayramı heyecanı

Kurban Bayramı iyiden iyiye yaklaşırken Bayburt Belediyesi Tarım Yerleşkesi Hayvan Satış Pazarı'nda bayram heyecanı yaşanıyor.

Bayburt'taki tek kurbanlık satış yeri olan Tarım Yerleşkesi Canlı Hayvan Pazarı'ndaki çalışmalar çerçevesinde Kurban Bayramı süresince hayvanların her türlü sağlık problemiyle ilgilenilecek. 23 Haziran 2023 Cuma günü kapılarını açan hayvan pazarı arefe gününe kadar açık olacak. Hayvan Pazarı'nda ayrıca kantar hizmeti de verilecek.

“Kurban yakalama timi teyakkuzda olacak”

Bayramın birinci gününden itibaren verilecek bir diğer hizmet ise kaçan kurbanlıklar ile ilgili. Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kaçan hayvanlara uyuşturucu iğne ile müdahale edebilecek bir ekip oluşturuldu. Bu ekip 4 gün boyunca kaçan kurbanlık hayvan ihbarlarını değerlendirecek.

Kurban kesim yerleri belli oldu

Bayram öncesi hazırlıklar hummalı bir şekilde sürerken Kurban Komisyonu da bayramda alınacak önlemleri ve kurban kesim yerlerini açıkladı. Belirlenen kurban kesim yerleri şöyle: Belediyeye ait Tarım Yerleşkesindeki mezbahane, Şingah Mahallesi Doğan Sokaktaki Boş Arazi (Yem Fabrikası Yanı), Köroğlu Çiftliği (İspir Yolu Üzeri), Salih Altun'a ait mandıra (Kayış Kıran Mevkii), Belediyenin Tarım Yerleşkesi Hayvan Pazarı, Muradiye Yurdu( Esentepe Mahallesi), Hakan Keser'e ait hayvan çiftliği ( Kayış Kıran Mevki), Yaşar Küçük'e ait mandıra (Cezaevi Yolu Üzeri), Can- Bayrak Çiftliği (Çaykara Yolu Üzeri). Hanefi Sansu'ya ait Mandıra (Zahit Mahallesi Bolu Sokak Polis Okulu Karşısı), Kurban komisyonu tarafından belirlenen bu yerler dışında kesime izin verilmeyecek.