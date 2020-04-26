Bayburt'ta kuru soğan demonstrasyon ekimi yapıldı

Bayburt'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce demonstrasyon çalışmaları kapsamında 2020 bahar ekim sezonunda 120 dekar alanda kışlık kuru soğan ekimi gerçekleştirildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Çiftçilerimizin daha çok kazanç getiren ürünler yetiştirerek gelir seviyelerini yükseltmek, ilimiz şartlarında daha verimli çeşitlerin yaygın olarak kullanılmasını sağlamak ve bölgenin iklim şartlarına uygun yeni çeşitlerin çiftçilerimizin hizmetine sunmak amacıyla, İl Müdürlüğümüz demonstrasyon çalışmaları kapsamında 2020 bahar ekim sezonunda 120 dekar alanda kışlık kuru soğan ekimi gerçekleştirilmiştir.

İlimizde yeşil soğan yetiştiriciliği yıllardır yapılmakta olup kuru soğan tarımı ile ilgili yapılan teknik çalışmalar neticesinde, bölgemizin kuru soğan tarımına uygun olduğu tespit edilmiş ve bölgeye uygun çeşit seçimi yapılarak, çiftçilerimize alternatif gelir getirici yeni bir ürün kazandırılmıştır.” denildi.