Bayburt'ta larvayla mücadele devam ediyor

Yaz aylarında sivrisinek, sinek, karasinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için belediye temizlik işleri ve park bahçeler ekipleri, mahallelere yönelik başlattığı larva ilaçlama çalışması yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında başta çöp merkezleri olmak üzere ULV ilaçlama araçları ile sinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için su birikintileri, bataklık, kanallar, arıtma tesisi ve gübrelik alanlarda etkin bir şekilde ilaçlama gerçekleştirildi.