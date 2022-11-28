Bayburt'ta lastikçilerden 'kar yağmadan kış lastiği taktırın' çağrısı

Yüksek kesimleri karla kaplanan ve hava sıcaklığı gece sıfırın altına düşen Bayburt'ta lastikçiler sürücülere 'kar yağmadan kış lastiği taktırın' çağrısında bulundu.

Lastikçiler, hem yollardaki gizli buzlanma hem de kar yağdığında lastikçilerde oluşacak yoğunluk nedeniyle sürücülerin, kent merkezlerine kar yağışını beklemeden araçlarına kışlık lastik taktırmalarını istedi.

Oto lastik ve rot balans ustası, lastik değişimi için kar yağışını beklemenin doğru olmadığını belirterek, "Artık kış geldi, yüksek kesimler karla kaplandı. Kent merkezinde kar yağışı etkili olmadan kar lastiklerinin takılması doğru olacaktır." dedi.

Lastikçilerde zaman zaman kar lastiği değişimi için yoğunluk yaşadıklarını ifade eden oto lastik ve rot balans ustası, kış lastiği mesailerinin başladığını aktardı.

Kar yağışıyla lastikçilerde oluşacak yoğunluğun da önüne geçmek için kar lastiği değişiminin önceden yapılmasını tavsiye eden usta, "Kara hazırlıksız yakalanınca trafik kazaları oluyor. Kar yağışını beklemeden lastikler değiştirilmeli. Araçlarda yağ, antifriz, filtre ve akü gibi kışlık bakımlar da yapılmalı." diye konuştu.

Lastik değişimine gelen vatandaş Murat Bumin ise "Kışa hazırlıksız yakalanmamak için otomobile kışlık bakım ve lastik değişimi yaptık. Vatandaşlar kar yağmadan araç lastiklerini değiştirip kışlık bakımları yaptırmalı." ifadelerini kullandı.