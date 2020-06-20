Bayburt'ta LGS sınavı başladı

Bayburt’ta öğrenciler korona virüs önlemleri altında Liselere Geçiş Sistemi (LGS), kapsamındaki merkezi sınava girmek üzere okullara geldi.
Bayburt'ta öğrenciler korona virüs önlemleri altında Liselere Geçiş Sistemi (LGS), kapsamındaki merkezi sınava girmek üzere okullara geldi. Okul girişinde öğrencilere maske dağıtımı gerçekleştirilerek sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav başladı. Bayburt'ta öğrenciler sınava girecekleri okullara geldi. Korona virüs önlemleri altında gerçekleşen sınav öncesi öğrencilere okul girişinde maske dağıtımı gerçekleşti. Öğrencilere yeni maske verilirken okula geldikleri maskelerin hijyen gereği çöpe atılması istendi. Okul girişinde öğrencilerin sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü.
8. sınıf öğrencilerinin gireceği LGS bugün 2 oturum şeklinde yapılacak. İlk oturum saat 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak. LGS'de sözel bölümden 50 soru sayısal bölümden 40 soru sorulacak. İlk LGS oturumu 75 dakika 2. oturum ise 80 dakika olacak.