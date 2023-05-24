Bayburt'ta LGS ve YKS öğrencilerine yönelik sınava hazırlık ve motivasyon semineri

Yaklaşan LGS ve YKS çerçevesindeki merkezi sınavlar öncesinde Bayburt'taki 8'inci ve 12'inci sınıf öğrencilerine 'Sınava Hazırlık ve Motivasyon' seminerleri düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen seminerlerde Eğitim Danışmanı Hüseyin Aslantürk, Bayburt'ta merkezi sınavlara girecek öğrencilerle bir araya geldi.

4 Haziran'da yapılacak olan LGS ve 17-18 Haziran'da gerçekleşecek olan YKS kapsamındaki merkezi sınavlara hazırlanan öğrencilere sınav motivasyonu sağlamak ve öğrencilerin sınav kaygısını yenmesi amacıyla iki ayrı seansta seminer verildi. Saat 11.00'de başlayan birinci seminerde 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik bilgilendirmeler yapıldı. YKS'ye girecek öğrenciler ise saat 14.00'te salon sıralarında yerini aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin ilgiyle takip ettiği seminerlerde, öğrencilere kalan sürede öneriler, sınav öncesinde ve sınavda yapılması gerekenler, stres yönetimi ve motivasyonu hususlarında bilgiler verildi.

Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen seminerlerin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney tarafından Eğitim Danışmanı Hüseyin Aslantürk'e Bayburt'a özgü saat kule desenli ehram tablo hediye edildi.