Bayburt'ta mart ayında 20 trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Bayburt'ta 2022 yılının mart ayında meydana gelen 20 trafik kazasında can kaybı yaşanmazken, 12 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı mart ayında meydana gelen trafik kazalarını açıkladı. Buna göre Bayburt genelinde ocak, şubat ve mart aylarında meydana gelen toplamda 63 kazada can kaybı bulunmazken 28 kişi yaralandı. Mart ayında meydana gelen trafik kazalarının 7'si yaralamalı olarak kaydedilirken, 13'ü ise kaza maddi hasarla sonuçlandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi.