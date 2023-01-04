Bayburt'ta matematik seferberliği

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı “Matematik Seferberliği” ile Bayburt'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayburt Üniversitesi arasındaki ortak çalışmalar sürerken Bayburt Fen Lisesi öğrencileri matematik ders saatlerini Eğitim Fakültesi bünyesindeki matematik atölyesinde geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayburt Üniversitesi arasında imzalanan 'Matematik Seferberliği' protokolü ile başlayan süreç çeşitli zamanlarda yapılan toplantılar, seminerler ve çalıştaylarla devam ederken yine bu çerçevede Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan matematik atölyesi belli bir planlama doğrultusunda öğrenciler tarafından ziyaret ediliyor. Bayburt Fen Lisesi 12. sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde Eğitim Fakültesini ziyaret ederek matematik dersini atölyede işlediler. Öğrenciler, bir taraftan farklı ve zenginleştirilmiş ortamlarda ders işlemenin mutluluğunu yaşarken bir taraftan da üniversite havasını solumanın heyecanını yaşadılar.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şube Müdürü Dursun Yeşil ile birlikte öğrencilerin atölye çalışmalarını yerinde takip ederek öğrencilerle matematik dersi ve üniversite sınavları hakkında sohbet etti. Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler iş birliğinde matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla başlatılan Matematik Seferberliği ve Bayburt'ta yürüttükleri çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu: “Bakanlığımızın başlattığı Matematik Seferberliği ilimizdeki faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Bayburt Üniversitesi ile protokol imzaladık. Yapılan toplantılar ve seminerlerle birbirlerinin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmaları için öğretmenlerimizi, üniversitedeki öğretim üyeleriyle buluşturduk. Valimizin teşrifleriyle geçtiğimiz günlerde Matematik Öğretimini Geliştirme Çalıştayı düzenledik. Üniversitenin imkânlarından yararlanmaları için öğrencilerimizi okullarımızın ve öğretmenlerimizin marifetiyle zaman zaman kültür merkezi, spor tesisleri, atölyeler ve dersliklere getiriyoruz. Bugün de Fen Lisesi 12. sınıf öğrencilerimizle matematik atölyesindeyiz. Öğrencilerimizin farklı ve böylesine zengin bir ortamda ders işlemlerini ve matematiği daha çok sevmelerini sağlamak için buradayız. Muradımız matematik dersini öğrencilerimize daha çok sevdirebilmek ve bu alanda güzel hikâyeler yazabilmektir"

Güney, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan Matematik Dijital Eğitim Platformu https://matematik.eba.gov.tr/ adresini öğrenci ve öğretmenlere kullanmalarını tavsiye etti.