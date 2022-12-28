Bayburt'ta meydana gelen iki ayrı yangında 5 ev ile 1 ahırda hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Arpalı beldesinde bir evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, İl Özel İdaresi, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 3 evde hasar oluştu.

Merkeze bağlı Pamuktaş köyünde de bir evde başlayan yangın, bitişiğindeki ev ile ahıra sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 2 ev ile 1 ahır zarar gördü.

Yangınlarla ilgili tahkikat başlatıldı.