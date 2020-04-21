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Bayburt'ta Milli Dayanışma Kampanyası'na çiftçiler düve ve koyun bağışında bulundu

Mili Dayanışma Kampanyası’na Bayburtlu çiftçilerin desteği sürüyor.

Mili Dayanışma Kampanyası'na Bayburtlu çiftçilerin desteği sürüyor. Bayburt'ta kimi hayvancılık ya da tarımla uğraşan kiminin ise tek geçim kaynağı büyükbaş hayvanı olan çiftçiler “Milli Dayanışma Kampanyası”na düvelerini, koyunlarını bağışladı.


Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs Covid-19 hastalığına yönelik tedbirler nedeniyle dar gelirli vatandaşlara destek amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Biz Bize Yeteriz Türkiye'm” ifadeleriyle yaptığı dayanışma çağrısını Bayburtlu çiftçiler yanıtsız bırakmadı. Bayburt'ta kimi hayvancılık ya da tarımla uğraşan kiminin ise tek geçim kaynağı büyükbaş hayvanı olan çiftçiler “Milli Dayanışma Kampanyası”na düvelerini, koyunlarını bağışladı. Çiftçileri bir araya getiren duygu ise hepsinde aynı; zor günlerde devleti ve milletinin yanında olmak.


"Çorbada tuzumuz bulunsun." diyerek Milli Dayanışma Kampanyası'na bugün de Soğukgöze ve Sancaktepe Köylerindeki çiftçilerden destek geldi. Bağışlanan düve ve koyunlar yetkililere teslim edildi.

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