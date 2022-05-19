Bayburt'ta milli mücadeleye ilk adımın 103'üncü yıl dönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 103'üncü yıl dönümünde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Türk gençliğine armağan edilen bayramda yurt genelinde olduğu gibi Bayburt'ta da coşku hâkimdi. Bayram kutlamaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Saray Bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kutlamalar Gençosman Mahallesi'ndeki Semt Sahası'nda devam etti.

Milli Mücadelenin kahramanları başta olmak üzere şehitler için burada Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören, İstiklal Marşı'nın seslendirilmesiyle sürdü.

Günün önemine yönelik yaptığı konuşmada Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse 19 Mayıs'ın Türk Milleti'nin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir kez daha şaha kalkışının başlangıcı olduğunu ifade etti.

Köse, Türk Milleti'nin bu tarihte makûs talihini tersine döndürmeye başladığını ve kutsal vatan topraklarının işgal edilemeyeceğinin tüm dünyaya haykırıldığını söyledi. Aynı ruh ve coşkunun bugünde Türk gençliğinde görüldüğünü sözlerine ekleyen Köse, “Milli değerlerine bağlı, evrensel değerlerle barışık ve geleceğe güvenle bakarak yetişmeniz, 19 Mayıs ruhunu anlamanız, benimsemeniz ve sorumluluğunu üstlenmeniz geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır.” diye konuştu.

Köse'nin konuşması sonrasında törene katılan sporcular gösterilerini sergiledi. Tören Gençlik Merkezi öğrencilerinin konseri ve resim sergisi açılışıyla sona erdi.

Kutlama törenine Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.