Bayburt'ta minik öğrenciler Tasarım Beceri Merkezinde atölye çalışmasına katıldı

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan “Bayburt'ta Bilim Yolculuğu” projesi çerçevesinde öğrenciler, Bayburt Tasarım Beceri Merkezini ziyaret ederek atölye çalışmalarına katıldı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından sağlanan mali destekle 2021 yılında Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üst katında açılan Bayburt Tasarım Beceri Merkezi, farklı alanlardaki 12 adet atölye ile Bayburt genelinde öğrenim gören her yaştan ve sınıf düzeyinden öğrenciyi ağırlamaya devam ediyor.

Hafta içinde Tasarım Beceri Merkezini ziyaret eden okullardan Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulu, öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte atölye çalışmalarına katıldı. Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde drama sınıfında kostümleriyle önceden hazırladıkları oyunlarını sergilediler. Daha sonra robotik kodlama sınıfında robotlarla deneme yaptılar. Zekâ oyunları sınıfında oyunlar oynayarak keyifli dakikalar yaşadılar. 4 yaş grubundaki sınıfıyla atölye çalışmalarına katılan Anaokulu Öncesi Öğretmeni Seyhan Koçak: “Önce drama sınıfında bir hikâye eşliğinde çocuklarla canlandırma yaptık. Ardından robotik kodlama sınıfında robotlarla tanıştık. Robotların nasıl işlediğini ve nasıl hareket ettiğini gözlemledik. Akıl ve zekâ oyunları sınıfında da çocuklarla oyunlar oynayarak onların yaparak yaşayarak öğrenmelerine katkı sağlamış olduk” dedi.

Güzel Sanatlar Lisesinde öğrenim gören 9. sınıf öğrencileri ise derslerini genellikle görsel sanatlar ve müzik atölyelerinde işlediklerini belirterek Tasarım Beceri Merkezinin imkânlarından yararlandıklarını ifade ettiler.

Tasarım Beceri Merkezindeki İngilizce, drama, zekâ oyunları, müzik, robotik, kodlama, astroSTEM, model uçak ve havacılık, ahşap, görsel sanatlar ve seramik atölyelerini kullanmak isteyen okullar http://bayburtarge.meb.gov.tr/BTBMRandevu/btbmrs.php adresinden randevu oluşturabiliyor.