Bayburt'ta muhtarlar günü etkinlikleri

19 Ekim Muhtarlar Günü Bayburt'ta düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Muhtarlar Derneği üyeleri tarafından Saray Bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan etkinlikler ziyaretlerle devam etti. Merkez mahalle ve köy muhtarları ilk Vali Cüneyt Epcimi'i ziyaret etti. Vali Epcim ziyaretine gelen heyet üyelerine teşekkür ederek 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik etti. Mülki İdare Amirleri olarak muhtarlarla her zaman yakın çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Vali Epcim, “Gördüğümüz şu ki; muhtarlarımız her zaman hizmet ihtiyacını karşılama noktasında mahalle ve köylerinde çok büyük gayretler içerisinde oluyorlar.” dedi.

Muhtarlık müessesesinin öneminin giderek arttığına işaret eden Vali Epcim, “Sayın Cumhurbaşkanımız çeşitli toplantılarla muhtarlara olan sevgisini ve güvenini ortaya koydu. Bir noktadan sonra muhtarların özlük haklarında iyileştirmeler gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarları devamlı surette ağırlayarak toplantılar düzenledi. Gelinen noktada bir genelge çıkarıldı ve 19 Ekim günü Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Bunun anlamı ve önemi büyük. Bir arada olma ve dayanışma duygusu içerisinde bir gün kutlanıyor. Bu noktada bizler de 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle sizleri bir kez daha kutluyoruz.” diye konuştu.

Vali Epcim Muhtarlar derneğini ziyaret etti

Muhtarlar derneğini ziyaret eden Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Dernek Başkanı Abubekir Altundaşoğlu'ndan çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı. Devlet ve millet kaynaşmasında muhtarların önemli rolü olduğunu belirten Vali Epcim, “Özellikle köylerimizin sorunlarını ilgili makamlara iletiyorlar. Bu noktada Bayburt'ta güzel bir iş birliği olduğunu düşünüyorum. Muhtarlar Derneği'nin Bayburt'ta üye sayısı bakımından büyük sivil toplum kuruluşlarımızdan biri olduğunu da belirtmek gerekir. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle 19 Ekim Muhtarlar Günü'nüzü tekrar tebrik ediyoruz. ” ifadelerini kullandı.

Başkan Altundaşoğlu ise Vali Epcim'e Muhtarlar derneği adına teşekkürlerini bildirdi.