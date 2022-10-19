Bayburt'ta Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Bayburt'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü Saray Bahçesi'nde düzenlenen törenle kutlandı.

Bayburt Merkez Saray Bahçesi'nde düzenlenen törende Atatürk büsütüne çelenk sunularak, İstiklal Marşı okundu. Bayburt Merkez İlçe Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkan Yardımcısı Fuat Yıldız törende yaptığı konuşmada, muhtarlar olarak devletin ve milletin sosyal alanın her yerinde yer aldıklarını halk ile devlet arasında köprü olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kamu görevlileri arasında bulunan herkese teşekkürlerini iletti. Bayburt Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Osman Yege ise ülkede muhtarlık kurumunun kurulduğu gün olan 19 Ekim 1829 tarihinin yıl dönümünün 2015 yılından itibaren Muhtarlar Günü olarak kutlandığını hatırlattı. Muhtarların hiçbir siyasi parti ismi gözetmeksizin kendi isimleriyle seçildiğini vurgulayarak, muhtarların gününü kutladı. Yege, Bartın maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi. Günün kutlanmasına vesile olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, programı düzenleyen Bayburt Valiliğine ve tüm katılanlara teşekkür etti. Törene Vali Vekili Emine Dilce, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, siyasi parti il başkanları, mahalle ve köy muhtarları katıldı.