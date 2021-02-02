Bayburt'ta muhtarlara ‘Afet Farkındalığı Eğitimi' verildi

Bayburt'ta 2021 eğitim yılı kapsamında muhtarlara ‘Afet Farkındalığı Eğitimi' verildi.

AFAD Başkanlığınca 2021 yılı Afet Eğitim Yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda en küçük yönetsel birimlerin mahalle ve köyler olması sebebiyle; Bayburt AFAD tarafından 2021 yılı eğitim faaliyetlerine muhtarlara ‘Afet Farkındalığı Eğitimi' verilerek başlandı.

‘Afet Farkındalığı Eğitimi' kapsamında muhtarlardan Afet Eğitim Yılı çerçevesinde hazırlanan görsel, işitsel, basılı materyaller ve belirlenen toplanma alanları ile ilgili broşürlerin halkın görebileceği yerlere asılması veya dağıtılması hususunda yardımcı olunması istenildi.

Eğitim programı Bayburt AFAD personeli tarafından muhtarlara verilen Afet Farkındalık Eğitimi sunumu ile son buldu.