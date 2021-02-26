İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayburt'ta narkotik suçlarla mücadele kararlılıkla devam ediyor

Bayburt polisinin yaptığı çalışmada bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirilerek 2 kişi yakalandı.


Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, korona virüs salgınına karşı tedbirler alınarak uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını bertaraf etmeye yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.


Bu kapsamda Erzurum yolu uygulama noktasında durdurulan bir araç kontrol edildi; araçta bulunan M.T. isimli şahsın üzerinden bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Ayrıca 24.02.2021 günü saat 21.30 sıralarında Erzurum yolu uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde bulunan E.Ö. isimli şahsın üzerinde yapılan arama sonucu bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.


M.T. ve E.Ö isimli şahıslar hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından adli tahkikat başlatıldı.


Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, kullanan, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.