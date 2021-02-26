Bayburt'ta narkotik suçlarla mücadele kararlılıkla devam ediyor

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, korona virüs salgınına karşı tedbirler alınarak uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını bertaraf etmeye yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Erzurum yolu uygulama noktasında durdurulan bir araç kontrol edildi; araçta bulunan M.T. isimli şahsın üzerinden bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ayrıca 24.02.2021 günü saat 21.30 sıralarında Erzurum yolu uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde bulunan E.Ö. isimli şahsın üzerinde yapılan arama sonucu bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

M.T. ve E.Ö isimli şahıslar hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, kullanan, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.