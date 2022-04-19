Bayburt'ta Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulundan AB projeleri

Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve proje ortaklarının yürüttüğü Ekrandan Uzak Kalalım Hayatı Kaçırmayalım, Düşün Kodla, Hayatta Kal, 10 Parmağımda 10 Marifet isimli e Twinning Projeleri finale doğru ilerliyor.

"Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam anlar öğrenirim”, ilkesinden yola çıkarak çocukların kendini tanıması, ifade etmesi; fiziksel, zihinsel, sosyal ,sanatsal ve sözel becerilerini geliştirmesini hedeflediğimiz projelerle ve Twinning portalındaki proje ortaklarıyla işbirliği yaparak yeni ürünler ortaya koymaya devam ediyorlar.