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Bayburt'ta normalleşme süreciyle yeniden açılan işyerlerine uyarıcı afişler dağıtıldı

Bayburt’ta yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle kullanıma kapatılan ve dün itibariyle normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden hizmete açılan işyerlerine uyarıcı afişler dağıtıldı.

Bayburt'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle kullanıma kapatılan ve dün itibariyle normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden hizmete açılan işyerlerine uyarıcı afişler dağıtıldı.


Bayburt'ta faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet verecek.


Bu kapsamda Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan tüm lokanta ve kahvehanelere covid- 19 salgını süresince uyulması gereken 14 kural ve uyarıların yer aldığı afişler dağıttı.


Bayburt Belediyesi ekipleri özellikle yeni hayat tarzımızın kontrollü sosyal hayat olduğunu vurgulayarak “Maske + Sosyal mesafe = Tedbir” dediler.

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