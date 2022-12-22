Bayburt'ta öğrenci servisleri denetlendi

Bayburt'ta trafik ekipleri tarafından okul servis araçları denetlendi.

Taşımalı eğitim dahilinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde sürücülerin çalışma ve güzergah izin belgesi, fazla yolcu taşıma ve emniyet kemeri kontrolleri yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven ve trafik ekiplerinin koordinesinde gerçekleşen denetlemelerde servis sürücülerine yönelik uyulması gereken kurallarla ilgili bilgilendirmede yapıldı.