Bayburt'ta öğrenciler toplanma alanları konusunda bilgilendirildi

Bayburt İl Afet ve Acil Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine afetlere hazırlık kapsamında "Toplanma Alanları" ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

2019 Afetlere Hazırlık yılı kapsamında Ekim ayı teması olan "Toplanma Alanları" ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Şair Zihni İlkokulu, Şehit Nevzat Kaya İlkokulu ve Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokulunda AFAD ekipleri tarafından öğrencilere toplanma alanları ile bilgilendirme yapıldı. Ayrıca E-Devlet üzerinden toplanma alanlarının nasıl bulunacağı gösterilerek okulların bahçesindeki toplanma noktalarında uygulama yapıldı. Olası afetlerde toplanma alanlarının önemli olduğuna vurgu yapan AFAD ekipleri, “2019 Afetlere Hazırlık yılı kapsamında Ekim ayı teması olan "Toplanma Alanları" ile ilgili öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. E-Devlet üzerinden toplanma alanlarının nasıl bulunacağını öğretiyoruz. Bunların yanı sıra okul bahçelerinde toplanma alanlarında uygulamalı eğitim veriyoruz. Afetlere karşı öğrencilerimizi bilinçli hale getiriyoruz” dediler.