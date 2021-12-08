Bayburt'ta öğrencilere yardımcı kaynak dağıtımı başladı

Bayburt'ta eğitimde başarıyı artırma hedefiyle hayata geçirilen “Baybaşarı” projesi kapsamında öğrencilerin derslerinde yardımcı kaynak olarak kullanmaları amacıyla temin edilen kitapların dağıtımına başlandı.

Yardımcı kaynaklar Bayburt'ta ilk olarak Bayburt Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine verildi. Proje doğrultusunda belirli sınıflarda dağıtıma devam edilecek.

Vali Cüneyt Epcim, bu doğrultuda Bayburt Ortaokulu ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda kitapların dağıtımını gerçekleştirdi. Vali Epcim, söz konusu okullarda 8. sınıf öğrencilerine verilen kaynak kitapların sınav başarısında Bayburt'u arzulanan noktalara taşımada yardımcı olacağını ifade etti.

Dağıtıma Bayburt Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nun son sınıflarından başlayan Vali Epcim, burada İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ve Okul Müdürü Mahir Pamukçu ile sınıfları ziyaret etti.

Öğrencilere projeye ilişkin bilgi vererek beklentilerini paylaşan Vali Epcim, “Bayburt'ta Baybaşarı isminde bir proje uyguluyoruz. Bu kapsamda bugün sizlere kaynak kitaplar dağıttık. Ben Vali olarak her birinizin deneme süreçlerini takip ediyorum. Sizlerden büyük başarılar bekliyoruz. Bu yıl büyük bir atılım yapalım Bayburt'ta ses getirecek bir başarıya imza atalım istiyoruz. Sizlere düşen bu kitaplara çalışmak ve başarmak” dedi.

Proje doğrultusunda yardımcı kaynak dağıtımının yanı sıra il genelinde deneme sınavları uyguladıklarını ve yüzde 20'lik başarı dilimini yakalayan öğrencilere destekleme kursları düzenlediklerini aktaran Vali Epcim, “Başarılı olmanız için çabalıyoruz. Biz şunu istiyoruz; milli, manevi değerlere bağlı Bayburt insanının çocukları gelecekte iyi yerlerde olsun. Sizlere güveniyoruz. İnşallah başaracaksınız” diye konuştu.

Vali Epcim, teknoloji bağımlılığının olumsuz sonuçlarına dikkat çekerek öğrencilere zamanlarını verimli kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Projenin Bayburt'a özgü olduğunun altını çizen Vali Epcim, “Denemelerde başarılarınızı artırın. Yüzde 20'lik başarılı dilimini yakalayanları hafta sonu kurslarına alacağız. Diğer öğrencilerimizi de denemelerde elde ettiği başarıya göre sürece dahil edeceğiz. Bunun için hep birlikte yarışalım ve başaralım. Bayburt'un eğitim seviyesini yukarılara çıkartalım” şeklinde konuştu.

Daha sonra öğrencilere kitaplarını teslim eden Vali Epcim, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'na geçti. Burada da okulun 8. Sınıf öğrencilerine proje kapsamında temin edilen kitapları dağıtan Vali Epcim, öğretmenlerle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından okuldan ayrıldı.

Vali Cüneyt Epcim'e, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile Bayburt Ortaokulu Müdürü Mahir Pamukçu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Celil Dağlar eşlik etti.