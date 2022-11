Bayburt'ta Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı

Ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerin kabir ziyaretleri ile başlayan programlar, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve öğretmenlerin Vali Cüneyt Epcim'i ziyaretiyle devam etti. Saray Bahçesinde gerçekleşen çelenk sunma töreninin ardından okul ziyaretlerinde Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney tarafından Bayburt Ortaokulu, Bayburt Lisesi ve Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü karanfiller eşliğinde kutlandı. Milli İrade Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan salon programı ise Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, protokolün diğer temsilcileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Rahmi Güney, “Öğretmenlik; emek, sabır, özveri ve hoşgörü isteyen dünyanın en kutsal mesleklerindendir. Geleceğimizin teminatı biricik yavrularımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, çocuklarımıza bir taraftan anne baba sevgisi ve merhametiyle yaklaşırken diğer taraftan onları bilgi ve tecrübeleriyle geleceğe hazırlama gayretindeler. Eğitimin liderleri olarak bizler de bir gün değil her gün anılması gereken kıymetli öğretmenlerimizin her zaman yanında ve yakınındayız. Zira öğretmenlerimizin ilgi ve ihtiyaçlarının farkındayız. Ulvi bir görev icra eden öğretmenlerimizin her hevesini ve tutkusunu ziyadesiyle önemsiyor ve onları yakından takip ediyoruz. Zaman zaman zorluklar yaşasak da bu zorlukların üstesinden el birliği ile gelmeye gayret ediyoruz.” dedi. Konuşmasının devamında Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere şehadet şerbetini içmiş ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anarak gerek eğitim camiamıza hizmet etmeye devam eden gerekse emekli olmuş tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.

Vali Cüneyt Epcim, program esnasında 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladıktan sonra emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgelerini" takdim etti. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreninin ardından Milli İrade Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından günün anlam ve önemine dair şarkılar söylendi. Öğretmen temalı resim, şiir ve kompozisyon dalında ödül kazanan öğrenciler sahnede ödüllendirildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle program sona erdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde emekli öğretmenler de unutulmayarak akşam saatlerinde evlerinde ziyaret edildi.