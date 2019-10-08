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Bayburt'ta okul kantinlerine sıkı denetim

Bayburt’ta 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından okul kantini ve yemekhaneler sıkı denetimlerden geçiyor.

Bayburt'ta 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından okul kantini ve yemekhaneler sıkı denetimlerden geçiyor.


Bayburt Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinleri ve yemekhane denetimleri aralıksız devam ediyor. Denetimlerde kantin ve yemekhanelerin yanı sıra çalışanların hijyen eğitim belgeleri ve yasak olan ürünlerle birlikte yiyeceklerin son tüketim tarihleri kontrol ediliyor. Yapılan denetimlerle öğrencilerin hijyenik ve sağlıklı ortamlarda hizmet almaları amaçlanıyor.


Kontrollerin hassasiyet içerisinde yapıldığını vurgulayan Gıda ve Yem Şube Müdürü Gökmen Şengün, “Denetimler kontrol görevlilerimiz tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda etkin ve hassasiyetlik içinde yapılıyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenli gıdalarla dengeli ve sağlıklı beslenmesi için gerekli kontrol ve denetimler aralıksız devam edecek” dedi.


Ayrıca, kontroller sırasında kantin işletmecilerine mevzuat, gıda güvenliği, mutfak ve kişisel hijyen kriterleri konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

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