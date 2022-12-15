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Bayburt'ta okul servis araçlarına denetim

Bayburt’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde okul servis araçları denetlendi.

Bayburt'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde okul servis araçları denetlendi.


Bayburt İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven ve trafik ekiplerinin koordinesinde gerçekleşen denetimlerde öğrencilerin can güvenliği için servis araçları denetlenerek şoförlere gerekli uyarılar yapıldı. Ekipler durdurdukları servis sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları ile okul servisi olabilmek için gerekli şartlara uyup uymadıklarını inceledi. Uygulamada trafik ekipleri, 'Araç muayenesi yaptırmamak', 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymamak', 'Emniyet kemeri takmamak', 'Fazla yolcu taşımak' gibi ihlaller yapan sürücülere ceza kesileceğini belirtti.

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