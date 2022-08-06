Bayburt'ta okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

Bayburt'ta okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanırken İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Maden İlkokulu ve Ortaokulu, Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokulu ve Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek okulların onarım faaliyetlerini ve devam etmekte olan inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Deprem tahkiki sonucu yıkımına karar verilen ve 2021 yılında TOKİ vasıtasıyla inşa edilmeye başlanan Maden İlkokulu ve Ortaokulu inşaatını inceleyen Güney, İnşaat Emlak Şube Müdürü İsa Akgün'le birlikte okuldaki mevcut tedarikler ve eksikler hakkında bilgi alarak okul binasının ve çevre düzenlemesinin eylül ayına kadar eğitim öğretime hazır duruma getirilmesi talimatını verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney daha sonra Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokuluna geçerek okuldaki çatı değişimi, mevcut lavaboların bakım ve onarımı, yeni yapılan konferans salonu ve çevre düzenlemesi hakkında incelemelerde bulundu. Ardından okulun spor salonunda badminton antrenmanı yaparak öğrencilerle badminton oynadı.

Son olarak Aydıntepe ilçesine giden Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin ile TOKİ aracılığıyla inşa edilen Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulunu inceledi. Okulun son durumu ve eksikleri hakkında bilgi alarak en kısa sürede eğitim öğretime hazır hâle getirilmesini istedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, yürütülen faaliyetler hakkında yerinde incelemeler yaptıktan sonra yöneticilere ve tüm çalışanlara teşekkür ederek ziyaretlerini sonlandırdı.