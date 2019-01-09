İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayburt'ta onlarca tır mahsur kaldı

Kar yağışı ve tipi yüzünden dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan ve bugün sabah saatlerinde trafiğe açılan Kop Dağı Geçidi’nde çekici türü araçların geçişine kontrollü olarak izin veriliyor.

Kar yağışı ve tipi yüzünden dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan ve bugün sabah saatlerinde trafiğe açılan Kop Dağı Geçidi'nde çekici türü araçların geçişine kontrollü olarak izin veriliyor.


Bölgede güvenlik önlemi alarak sürücüleri zincir takmaları konusunda uyaran trafik ekipleri çekici araçların geçişini kontrollü olarak sağlıyor. Bayburt 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 2 kilometre boyunca araç kuyrukları oluştu.


Trabzon istikametinden Bayburt üzerinden Erzurum yönüne gitmek isteyen şoförler yaklaşık 20 saattir yolun açılmasını beklediklerini kaydetti.


Öte yandan kentte 100 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.