Bayburt'ta onlarca tır mahsur kaldı

Kar yağışı ve tipi yüzünden dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan ve bugün sabah saatlerinde trafiğe açılan Kop Dağı Geçidi'nde çekici türü araçların geçişine kontrollü olarak izin veriliyor.

Bölgede güvenlik önlemi alarak sürücüleri zincir takmaları konusunda uyaran trafik ekipleri çekici araçların geçişini kontrollü olarak sağlıyor. Bayburt 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 2 kilometre boyunca araç kuyrukları oluştu.

Trabzon istikametinden Bayburt üzerinden Erzurum yönüne gitmek isteyen şoförler yaklaşık 20 saattir yolun açılmasını beklediklerini kaydetti.

Öte yandan kentte 100 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.