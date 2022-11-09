Bayburt'ta ortak sınav hazırlıkları başladı

Bayburt'ta ortak yapılması planlanan 5. sınıf Türkçe ve 6. sınıf Matematik derslerinin sınav hazırlığı için Türkçe öğretmenleri Bayburt Ölçme ve Değerlendirme Merkezinde bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Güven, Şube Müdürü Dursun Yeşil'in başkanlığında toplanan öğretmenlere seslenerek, "Bir araya gelerek böylesine önemli bir çalışmaya ortak olmanızı, ilimize ve öğrencilerimize katkı sunmanızı aynı zamanda kendi kendinizi tetkik etmenizi çok değerli buluyorum. Eğitimin en önemli ayaklarından biri olan ölçme ve değerlendirme sürecine katkı sunduğunuz için hepinize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.

Öğretmenler, ortak sınav sorularını hazırladıktan sonra Bayburt Ölçme ve Değerlendirme Merkezi binasındaki İl Eğitim Tarihi Müzesini ziyaret etti.