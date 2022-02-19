Bayburt'ta ortaokul öğrencileri sinemada buluştu

Bayburt'ta ortaokul öğrencilerine tarih bilinci aşılamak amacıyla Bayburt Valiliği koordinasyonunda proje başlatıldı. Proje kapsamında öğrenciler 1071 Malazgirt isimli filmin gösterimine götürüldü.

Projeye ilk etapta beş okul dâhil edildi. Projenin, kapsamı genişletilerek devam ettirilmesi hedefleniyor. Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Adabaşı, Konursu, Sancaktepe, Masat ve Çayıryolu köylerindeki İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri yer aldı. Etkinlikte öğrencilerin yaşadığı heyecan ve mutluluk fotoğraf karelerine yansıdı.

Filmi seyreden ve keyifli anlar yaşayan öğrenciler, Vali Cüneyt Epcim ve projenin hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür ettiler.

Projenin tarihi olayları eğlenceli biçimde öğrenmelerine yardım etmesinin yanı sıra kendileri açısından da farklı bir sosyal aktivite olduğunu da kaydeden öğrenciler projenin devam ettirilmesini istedi.