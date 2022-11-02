Bayburt'ta “Özel Eğitim Farkındalık Seminerleri” başladı

Bayburt Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan planlama doğrultusunda kentte görev yapan öğretmenlere "Bireysel Eğitim Farkındalık Seminerleri" verildi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şube Müdürleri İsa Akgün ve Dursun Yeşil'le birlikte öğretmenevinde verilen seminerlere katılarak özel eğitimin önemine ve bireysel farklılıklara vurgu yaptı. Ayrıca BEP sürecine ilişkin öğretmenlerden beklentilerini dile getirdi. Seminerlerin verilmesinde emeği geçen Rehberlik Araştırma Merkezi yönetici ve öğretmenleri ile katılımcı öğretmenlere de teşekkür etti.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından okul yöneticileri ve öğretmenlere verilen seminerler farklı branşlarda ki öğretmenler ve velilerle devam edeceği bildirildi.