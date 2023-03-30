Bayburt'ta pastırmanın kilosu 500 lira

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pastırmanın kilosu bu yıl Bayburt'ta 500 liradan satılıyor. Geçtiğimiz sene kilosu 350 liradan satılan pastırma bu yıl gelen zamlarla birlikte 500 lirayı gördü. Vatandaşların yükselen fiyatlar karşısında pastırmadan mahrum kalmamaları için piyasanın altında pastırma satışı yaptıklarını söyleyen şarküteri çalışanı Vahit Kayaalp, "İnsanlar bu sene ekonomik sıkıntılar çektikleri için pastırmadan mahrum kalmasınlar diyerek biz kendi kârımızdan feragat ettik ve pastırmanın kilosunu 500 liradan vermeye başladık. Normal şartlarda bizim pastırmayı 700 liraya satmamız gerekiyor. Biz bu sene kâr etmiyoruz, bu sene insanlar evine pastırma götürsünler de varsın bizler kâr etmeyelim diyerek böyle bir karar aldık" dedi.

Geçen sene yemeklik pastırmanın kilosunun 150 lira olduğunu belirten Kayaalp, bu sene yemeklik pastırmanın kilosunun 300 lira olduğunu, 100 gram yemeklik pastırmanın da 30 lira olduğunu bildirdi. Kayaalp, pastırmaya ilginin yoğun olduğunu belirterek, pastırmanın geçen seneye göre bu sene daha fazla alıcı bulduğunu ifade etti, satışların iyi olduğunu söyledi.