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Bayburt'ta patates hasadına başlandı

Patates üretimi noktasında iklim koşulları ve verimlilik açısından önemli bir merkez olan Bayburt’ta patates sökümlerine başlandı.

Patates üretimi noktasında iklim koşulları ve verimlilik açısından önemli bir merkez olan Bayburt'ta patates sökümlerine başlandı.


Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kurum olarak Bayburt genelinde patates tarımı geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çiftçilere her türlü teknik desteğin sağlandığı belirtildi.


Açıklamada, "İlimiz iklim koşullarında çiftçiye daha fazla kazanç sağlamak için sulanabilir tarım arazilerinin değerlendirilmesinde patates ayrı bir öneme sahiptir. Patates üretimi açısından toprak yapısı ve iklim yetiştiriciliğe uygun olmakla birlikte, ortalama 5 bin dekar arazide patates üretimi gerçekleşmektedir. İlimiz iklim ve bitki örtüsü bakımından yoğunlukla hayvancılığa uygun olsa da çiftçilerimiz için hayvancılığın yanında ek gelir kaynaklarından biri olarak patateste yerini almaktadır. İl müdürlüğü olarak tohumluk dağıtımı noktasında çiftçilerimizin yanında olup, üretimi daha fazla arttırmak için yeni projeler üzerinde çalışmaktayız" denildi.


Bayburt genlinde en çok tercih edilen çeşitlerin Lady Olimpia, Marabel, Agria, Marfona gibi çeşitler olduğu, dekarda ortalama 2,5-3 ton ürün alınmakta olduğu da açıklamada kaydedildi.

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