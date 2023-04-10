Bayburt'ta Polis Haftası törenle kutlandı

Bayburt'ta Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yılı ve Polis Haftası dolayısıyla Saray Bahçesinde tören düzenlendi.

Saray Bahçesinde gerçekleşen programda Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, tüm emniyet mensuplarının Polis Haftasını kutlayarak, polis teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümünü onur ve şerefle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle sade bir törenle kutlanan program, çelenk sunumunun ve konuşmaların ardından son buldu. Bununla birlikte polis haftası nedeniyle her yıl düzenlenen çeşitli etkinlikler, bu sene meydana gelen deprem nedeniyle yapılmayacak.

Programa, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Sami Günel, şube müdürleri ve emniyet mensupları katıldı.