İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayburt'ta polis ve jandarma denetimlere devam ediyor

Bayburt’ta 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında polis ve jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürdü.

Bayburt'ta 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında polis ve jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürdü.


Bayburt'ta korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde Covid-19 ile mücadele amacıyla 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında Bayburt'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.


Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere, kente giriş ve çıkışların da bulunduğu tüm noktalarda denetimlerini sürdürdü.


Şehrin giriş ve çıkışında oluşturulan denetim noktalarında görev alan polis ve jandarma ekipleri geçiş yapan tüm araçları durdurarak, denetim yaptı. Araç içerisinde bulunan yolcuların kimlik ve izin belgelerini kontrol eden ekipler, kurallar uygun olmayan kişilere cezai işlem uyguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.