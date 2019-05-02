Bayburt'ta Ramazan ayı yaklaşırken gıda denetimleri sıklaştırıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince işletmelerde denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri için başta tatlıcılık, pastacılık ürünleri, unlu mamuller, ekmek, pide ve şekerli mamullerin üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine ilişkin denetimler sıklaştırıldı. Ekipler, işletmelerin genel hijyen, personel hijyeni, gıda işleme ve hazırlama ekipman hijyeni, kullanılan gıda bileşenlerinin ve katkılarının uygunluğu ve muhafaza şartları, gıda maddelerinin muhteviyatını, işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolü, işletme sahipleri ile çalışanların gıda güvenliği ve personel hijyenleri kontrol edilerek mevzuatlar doğrultusunda numune alma işlemleri yaptı.

Konuyla ilgili bilgi veren Gıda ve Yem Şube Müdürü Gökmen Şengün, tüketicilerin sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşabilmeleri adına resmi kontrollerin yıl boyunca devam ettiğini, Ramazan ayı münasebetiyle gıda sektörü üzerinde denetim ve kontrol faaliyetlerine titizlikle önem verildiği, hile, taklit, tağşiş vb. gibi istenmeyen durumların önüne geçmek için denetimlerin önemli olduğunu, olumsuzluk tespit edildiğinde 5996 sayılı kanun gereğince idari yaptırım kararlarının alındığını, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması için özenin ve hassasiyetin gösterildiğini ifade etti.