Bayburt'ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi. Mübarek üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Bayburt'ta camilerde program düzenlendi. Bayburt'ta vatandaşlar, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak camilere giderek ibadet etti.

Camilerde din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinleyen vatandaşlar yapılan duaya katıldı.