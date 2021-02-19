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Bayburt'ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Regaip Kandili sebebiyle vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak camilerde bir araya gelerek kandili idrak etti.


Bayburt'ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi. Mübarek üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Bayburt'ta camilerde program düzenlendi. Bayburt'ta vatandaşlar, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak camilere giderek ibadet etti.


Camilerde din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinleyen vatandaşlar yapılan duaya katıldı.

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