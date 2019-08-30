Bayburt'ta sağanak yağış bekleniliyor

Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinin genelinde hava parçalı çok bulutlu kıyı kesimleri ile sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu (Araklı, Of, İyidere, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı) ve Artvin'in kıyı (Arhavi, Kemalpaşa, Hopa, Murgul, Borçka) ilçelerinde çok kuvvetli, Bayburt'ta da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı 11 derece olarak ölçüldü. Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Bayburt merkezde 26, Aydıntepe'de 27 ve Demirözü'nde 25 derece.

Meteorolojik uyarı:

Cuma sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'de başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinde etkisini artırarak Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu (Araklı, İyidere, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı) ve Artvin'in kıyı (Arhavi, Hopa, Murgul, Borçka) ilçelerinde, Cumartesi günü sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.