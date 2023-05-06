Bayburt'ta sağanak yağış bekleniyor

Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Bayburt'ta bugün hava parçalı, yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgâr güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı 7 derece olarak kaydedilirken gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklığın 17 derece olması öngörülüyor.