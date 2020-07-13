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Bayburt'ta sağanak yağış etkili oldu

Bayburt’ta gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu.

Bayburt'ta gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Kentte bazı iş yerlerinin bodrumlarını su bastı.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinin geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji yetkilileri, “Yağışların çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel küçük çaplı dolu yağışı hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısında bulundu.


Öte yandan Bayburt'ta gece ve sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bayburt Belediyesi ekipleri, yağış sonrası su baskınlarının olduğu yerlerde çalışma yaptı.


Zabıta ekipleri trafiği düzenlerken Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mazgal temizliği, itfaiye müdürlüğü ekipleri su tahliye çalışması, temizlik işleri müdürlüğü ekipleri de selin ardından oluşan birikintileri temizlemek için yıkama çalışması gerçekleştirdi.

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