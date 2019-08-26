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Bayburt'ta sağanak yağış sele neden oldu

Bayburt’ta gök gürültülü sağanak yağış sele neden oldu.

Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış sele neden oldu.


Bayburt kent merkezinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yakalaşık 1 saat süren yağış sonrasında birçok cadde ve sokakta su taşkını yaşandı. Kentte haftanın bir günü kurulan halk pazarını basan sel suları nedeniyle buradaki esnaf, ürünlerini kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar da saçaklar ve meyve sebze satıcılarının şemsiyeleri altında yağışın dinmesini bekledi.


Sağanak yağış dolayısıyla cadde ve sokaklarda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

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