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Bayburt'ta Sakal-ı Şerifi'e yoğun ilgi

Bayburt Yakutiye Camisi’nde muhafaza edilen Sakal-ı Şerifi, Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açıldı.

Bayburt Yakutiye Camisi'nde muhafaza edilen Sakal-ı Şerifi, Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açıldı.


Yakutiye Camisinde özel bir sandukanın içinde 40 katlı örtü ile kaplı ve küçük cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, tekbirlerle bulunduğu yerden alınarak halkın ziyaretine sunuldu. Teravih namazı sonrası ziyarete açılan Sakal-ı Şerifi önce erkekler ardından da kadınlar ziyaret etti. Yakutiye Camisi imam hatibi Enis Aslan, Hazreti Peygamber'in emanetlerinden Sakal-ı Şerif'in Yakutiye Camisi vakfiyesinde kayıtlı olduğunu söyledi.


Sakal-ı Şerif'in kandil geceleri ziyarete açıldığını belirten Aslan, bu kutsal emaneti görmek için kadın, erkek, çocuk her yaştan vatandaşın bu gecelerde Yakutiye Camisi'ne geldiğini kaydetti.

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