Bayburt'ta şap aşısı yapılmaya başlandı

Bayburt'ta Tarım ve Orman Bakanlığının “Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Genelgesi” doğrultusunda 2022 yılı sonbahar dönemi şap aşısı uygulaması başladı.

Bayburt Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, “2022 yılı sonbahar şap aşılama kampanyasına geçtiğimiz hafta itibariyle Gez köyümüzde Musa Siypak‘ın ahırından başladık. İlimiz merkez, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerimizde kampanya döneminde 172 köy, 2 belde, 19 mahalle ve bağlı mezralarda toplamda 20 personel ile 75 bin baş hayvana şap aşısı yapmayı programladık. Şap aşılaması kampanyamızla beraber küpesi takılmamış buzağılara kulak küpesi, daha önce tanımlanmış ancak kulak küpesi düşmüş hayvanlara düşen kulak küpelerinin yeniden takılması, işletmelerin hayvan varlıklarının güncellenmesi çalışmaları da yapılacaktır. Aşı kampanyamız için emek gösteren personellerime ve duyarlı çiftçilerimize teşekkür ediyorum” dedi.