Bayburt'ta “Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz” Türk sanat müziği konseri

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi ile Bayburt'ta Türk sanat müziğinin en güzide eserleri seslendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen konserde Demirözü Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Mustafa Köseoğlu Lisesi, Bayburt Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi ve Milli İrade Anadolu Lisesi koro ve solo ekipleri sahne aldı.

Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin konferans salonunda gerçekleşen konsere Demirözü Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, diğer kurum amirleri, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve Bayburt halkı katıldı. Klasik Türk müziğinin en güzide şarkılarını seslendiren öğrenci ve öğretmenler katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Konser çıkışında konuklar, Bayburt'ta Sonbahar Fotoğraf Sergisi'ni gezerek lise öğrencilerinin çektiği fotoğrafları inceledi.