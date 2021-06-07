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Bayburt'ta Şehit Nusret Parkı'ndaki çalışmalarda sona gelindi

Bayburt Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Nusret Parkı’ndaki çalışmalarda sona gelindi.

Bayburt Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Nusret Parkı'ndaki çalışmalarda sona gelindi.


Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bayburt'umuza güzel alanlar kazandırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz sezonlarında hemşehrilerimizin rahat ve nezih bir ortamda oturup vakit geçirebilecekleri bir mekân haline getirdiğimiz Şehit Nusret Parkı'nda çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Kısa bir süre sonra halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Şehrimizin ihtiyaç duyulan değişik bölgelerinde yeşil alan oluşturma faaliyetlerimiz de devam etmektedir.” dedi.

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