İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayburt'ta şehitler için dualar edilerek kabirlerine karanfil bırakıldı

Bayburt’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti yapılarak, dualar edildi, şehitlerin kabirlerine kırmızı karanfil bırakıldı.

Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti yapılarak, dualar edildi, şehitlerin kabirlerine kırmızı karanfil bırakıldı.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitliği ziyaret edildi. Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edilmesinin ardından şehit kabirlerine kırmızı karanfil bırakıldı.


Şehitlik ziyaretine, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, şehit yakınları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.