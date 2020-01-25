Bayburt'ta Sibirya soğukları etkili oluyor

Kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkili olduğu Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece ölçüldü.

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı sonrası Sibirya soğukları yaşanıyor. Geceleri en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece ölçüldü. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede ise, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının düşüş yaşadığı bölgede rüzgar kuzey ve doğu yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvete esecek.

Buzlanma ve don alayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu. Araç camları ve su birikintilerin buz tuttuğu Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16 derece olarak ölçüldü.

Bayburt'un ilçelerinde ise en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Aydıntepe ve Demirözü'nde 17 derece oldu. Kar kalınlığının 27 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 19 derece oldu. Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değeri ise sıfırın altında 3 ila 7 derece arasında olacak.

Öte yandan Bayburt'ta kar yağışının ardından gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye düşmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Soğuk hava nedeniyle şehir merkezinden geçen Çoruh Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu.