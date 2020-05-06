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Bayburt'ta şimşekler geceyi aydınlattı

Bayburt’ta gece saatlerine biriken yoğun bulutlar nedeniyle bol şimşekli bir gece yaşandı.

Bayburt'ta gece saatlerine biriken yoğun bulutlar nedeniyle bol şimşekli bir gece yaşandı.


Bayburt'ta dün gece kısa süreli yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Dakikada ortalama 24 şimşek aktivitesi yaşanırken, gökyüzünde oluşan manzara ise kimilerini büyülerken, kimilerini de korku ile uykularından etti. Yağan yağmurla birlikte çakan şimşekler birçok vatandaşı endişelendirse de seyir zevki yüksek görüntüler ortaya çıkardı. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken gökyüzünü ve geceyi aydınlattı. Görsel şöleni kaydetmek isteyen vatandaşlar da çektikleri video ve fotoğraflarla güzel kareler yakaladı.

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