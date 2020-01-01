Bayburt'ta soğuk hava etkisini artırdı

Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Araçların camları ve su birikintileri buz tuttu.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinin çok bulutlu, kıyı kesimlerin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer buzlanma ve don olayının beklendiği bölgede rüzgar batı ve kuzeybatıdan hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Buzlanma ve don alayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu.

Araç camları ve su birikintilerin buz tuttuğu Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.

Bayburt'un ilçelerinde ise en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Aydıntepe ve Demirözü'nde 3 derece oldu. Kar kalınlığının 4 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 14 derece oldu.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değeri ise eksi 5 ila 2 derece arasında olacak.