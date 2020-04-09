İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayburt'ta sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı

Bayburt’ta korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarının aç kalmaması için yaşam alanlarına mama ve su bırakıldı.

Bayburt'ta korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarının aç kalmaması için yaşam alanlarına mama ve su bırakıldı.


İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında gönderdiği genelge ve Vali Cüneyt Epcim'in talimatıyla sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama, yem, yiyecek ve su bırakıldı. Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bu zorlu süreçte yiyecek ve içecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirleri aldı. Bu kapsamda sokak hayvanlarının yoğun olduğu Bayburt Kalesi, Bayburt Belediye Mezbanesi, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ve Bayburt Belediyesi Hayvan Barınağı gibi yerlere mama, yem ve su bırakıldı.


Kentte sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için her türlü tedbirin alınarak hayvan refahının korunması için gerekli çalışmaların devam edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.