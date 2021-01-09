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Bayburt'ta sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı

Bayburt’ta sokak hayvanları için mama ve yiyecek bırakıldı.

Bayburt'ta sokak hayvanları için mama ve yiyecek bırakıldı.


Bayburt'ta korona virüs (Covid-19) mücadelesi tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama, yiyecek ve su bırakıldı. Belediyenin zabıta ekipleri bu zorlu süreçte yiyecek ve içecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirleri aldı. Bu kapsamda sokak hayvanlarının yoğun olduğu yerlere mama ve yem bırakıldı.


Kentte sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için her türlü tedbirin alınarak hayvan refahının korunması için gerekli çalışmaların devam edeceği belirtildi.


Zabıta ekipleri kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan ve Çoruh Nehrini mesken tutan yeşilbaşlı gövel ördeklere de yem bırakmayı ihmal etmedi.

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